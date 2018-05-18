Євросоюз не побачив прогресу в реформах українських митниць

При цьому представник ЄС відзначив прогрес у впровадженні єдиного вікна " на митниці та впровадженні конвенції Пан-Євро-мед.

Європейський Союз не бачить істотного прогресу в реформуванні митниць в Україні, яке передбачено угодою про асоціацію з ЄС.

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Про це в ході економічного форуму повідомив перший секретар відділу торгівлі та економіки представництва Європейського Союзу в Україні Гитон Жослін.

"Один з головних розділів угоди про асоціацію з ЄС – питання, пов'язане з митницею. І, на жаль, саме в цьому напрямку ми в останні роки не бачимо суттєвого прогресу", - сказав він.

При цьому Жослін зазначив, що в деяких пунктах прогрес все-таки було досягнуто, зокрема, є певний прогрес у регіональної конвенції з правилами Пан'європейської конвенції про спільні правила походження товарів, у впровадженні системи єдиного вікна.

"Але ми також сподіваємося побачити прогрес в таких важливих напрямах, як створення єдиного економічного оператора, впровадження спільної транзитної системи", - сказав Жослін.

Він зазначив, що для виконання зобов'язань щодо реформування митниці та податкової політики необхідно поглиблення співпраці між Міністерством фінансів, Фіскальною службою і профільним комітетом Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 11 січня скасував постанови про затвердження концепції реформування системи органів державної податкової і митної політики і про реорганізацію територіальних органів ДФС, прийняті урядом 29 березня і 19 липня минулого року. Коментуючи рішення, прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав скасовану концепцію реформи ДФС "безглуздою".

Міністр фінансів Олександр Данилюк висловив стурбованість рішенням Кабінету міністрів про скасування затвердженої раніше концепції реформи ДФС і планував "виправити це непорозуміння".