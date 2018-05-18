Курс валют на понеділок: Нацбанк зміцнив гривню до долара та євро

Офіційний курс НБУ на 21 травня: 100 USD – 2614,7963 гривні; 100 EUR – 3080,4915 гривні; 10 RUR – 4,2214 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 21 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2614,7963 (18 травня – 2618,8814)

100 EUR – 3080,4915 (18 травня – 3091,5895)

10 RUR – 4,2214 (18 травня – 4,2362)

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,11/26,14 гривні/долар.

Гривня зміцнилася до долара на 5 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,73/30,76 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4190/0,4197 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,1480 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 564 угоди на суму 390,54 мільйона доларів.