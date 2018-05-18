Україна та Світовий банк реалізували проектів на $12 мільярдів - Гройсман

Прем'єр зазначив, що подальша підтримка фінансового інституту необхідна Україні в умовах фундаментальних змін у різних сферах.

Україна за роки незалежності реалізувала спільно зі Світовим банком понад 70 проектів вартістю близько 12 мільярдів доларів.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"За столом переговорів делегація групи Світового банку. Рівень нашого співробітництва досить високий. За 25 років ми реалізували більше 70 важливих проектів вартістю 12 мільярдів доларів", - зазначив прем'єр.

За його словами, подальша підтримка фінансового інституту необхідна Україні в умовах фундаментальних змін у різних сферах - від освіти і державної служби до державних закупівель та управління державними підприємствами.

Довідка УНІАН. Світовий банк - міжнародна фінансова організація, яка надає фінансову та технічну допомогу країнам, що розвиваються. За останні два роки група Світового банку надала Україні близько 4,7 мільярда доларів США у формі бюджетної фінансової допомоги, інвестиційних операцій і фінансування приватного сектора.

Президент групи Світового банку Джим Йонг Кім торік відвідав Київ з першим візитом в історії взаємовідносин України зі Світовим банком. В ході візиту Кім зустрівся з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм та керівниками парламентських фракцій, київським головою Віталієм Кличком, керівництвом антикорупційних органів, представниками громадянського суспільства і приватного сектора.