У Китаї шахраї продавали нібито забезпечену чаєм криптовалюту і зібрали $47 мільйонів

За півтора року на вудку шахраїв клюнули три тисячі інвесторів, але вийти сухими з води шахраям не вдалося.

Поліція Шеньчженя заарештувала шість осіб, які привласнили $47 млн, що належать трьом тисячам інвесторів з Китаю. Злочинці продавали криптовалюту, яка, як вони заявляли, була забезпечена чаєм.

Як передає РБК, компанія PEB в січні 2017 р. почала виробляти токен Pu'er Coin. На сайті проекту повідомляється, що покупці отримують контракт, що дає право володіння певною кількістю акцій Pu'er Tibetan. Шахраї заявляли, що вони коштують мільярди доларів.

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Токен можна було міняти на майданчику Jubi.com, а на сайті quqian.com опублікована інформація про те, що, якщо зберігати монету протягом 12 місяців, можна гарантовано отримати 12% доходу. За даними поліцейського розслідування, компанія володіла обмеженою кількістю подібних акцій, але за допомогою реклами в соцмережах і виїзних презентацій в дорогих готелях обіцяла своїм інвесторам високі короткострокові дивіденди.

Проекту вдалося залучити велику кількість користувачів за рахунок маніпуляцій з ціною монети за допомогою власних засобів на вторинному ринку. Курс сертифіката в минулому році зріс у 20 разів.

У квітні фірма отримала попередження і штраф від китайської Державної адміністрації регулювання ринку, яка займається забезпеченням чесної і справедливої ринкової конкуренції. Відомство оштрафувало Pu'er Tibetan на $20 млн за поширення неправдивої інформації про те, що вартість кріптовалюти підкріплена великими запасами тибетського чаю.

Як повідомляв УНІАН, раніше у співзасновника Apple Возняка вкрали біткоіни на суму понад $70 тисяч.