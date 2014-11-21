Нацбанк ще більше зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 21 листопада з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1509.6240 грн (з 14.00 20 листопада - 1514.6067);

100 євро - 1892.9175 (з 14.00 20 листопада - 1898.5595);

10 російських рублів - 3.2323 (з 14.00 20 листопада - 3.2206).

Читайте такожГривня на міжбанку зміцнилася до 15,40 за доларЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України на сьогоднішньому валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,0956 грн/дол.

Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 28,9 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,0947 грн за 1 долар.