Мінфін прогнозує наступного року падіння ВВП на 4,5% за інфляції 13,4%

Міністерство фінансів України прогнозує падіння ВВП України в 2015 році на 4,5% при інфляції 13,4%, повідомив заступник міністра фінансів Денис Фудашкін на брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, уряд обговорює з Міжнародним валютним фондом два сценарії для держбюджету на 2015 рік: падіння ВВП на 4,5% при інфляції 13,4% і падіння ВВП на 2,4% при інфляції 11,5%.

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При цьому Фудашкін наголосив, що Мінфін пропонує дотримуватись більш песимістичного сценарію, аби не мати потім проблем з бюджетним дефіцитом і боргами.

«У міністерстві економіки завжди дають два сценарії розвитку подій – оптимістичний і песимістичний. Ми пропонуємо орієнтуватися на більш песимістичний, на стриманий сценарій», - сказав він.

Заступник міністра повідомив, що уряд пропонуватиме парламенту розглядати держбюджет на наступний рік в комплексі зі змінами податкового законодавства та бюджетних взаємовідносин і зараз проводяться консультації з МВФ щодо уточнення прогнозів на наступний рік. «За попередніми розрахунками, Міністерство фінансів пропонує дотримуватися стриманого сценарію розвитку макроекономічної ситуації на наступний рік і орієнтуватися на номінальний ВВП у розмірі 1 трлн 720 млрд грн», - сказав Фудашкін і зазначив, що оцінки Мінфіну і МВФ приблизно збігаються. За його словами, прогнозний показник номінального ВВП до кінця цього року становить 1,518 або 1,520 трлн грн.

«За песимістичним сценарієм, який ми пропонуємо брати за основу для розрахунку, падіння номінального ВВП на наступний рік становитиме 4,5%, інфляція - на рівні 13,4%. За оптимістичним сценарієм, згідно з розрахунками Мінекономіки, падіння ВВП становитиме 2,4% в реальному вимірі, інфляція - 11,5%. Саме ці два сценарії зараз уточнюються з Міжнародним валютним фондом», - додав Фудашкін і пояснив, що після узгодження будуть уточнені прогнози уряду на наступний рік.

Також заступник міністра зазначив, що в залежності від затвердженого сценарію і макроекономічних показників буде розрахований показник дефіциту. «На сьогоднішній день з Міжнародним валютним фондом обговорюється питання прогнозного дефіциту на наступний рік на рівні 3,8% по зведеному бюджету», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України погіршив свої прогнози та очікує падіння ВВП України в 2014 році на 7,5%, а в 2015 році - на 4,3%. Нацбанк пояснює погіршення показників військовими діями в Донецькій і Луганській областях, в результаті яких українська влада не може контролювати території, на які припадає 20% промисловості і 10% ВВП країни.

Нагадаємо, 11 листопада в Київ приїхала оціночна місія МВФ, яка за підсумками своєї роботи підготує доповідь про ситуацію в економіці України. За результатами розгляду цієї доповіді рада МВФ може схвалити рішення про надання нашій країні наступного траншу кредиту та перегляд програми.