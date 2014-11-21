Китай через спад в економіці вперше за два роки знизив ключові ставки

Центральний банк Китаю оголосив про зниження ключових процентних ставок вперше за більш ніж два роки, так як зростання другої за розміром економіки в світі сповільнюється, передає «Газета.Ru» з посиланням на «Сіньхуа».

Народний банк Китаю заявив, що урізає річну ставку за вкладами на 0,25% до 2,75%. При цьому річна ставка кредитування знизилась на 0,4% до 5,6%.

Читайте такожКитайський блеф ПутінаСтавки були знижені у зв'язку з тим, що економіка Китаю зросла лише на 7,3% у липні-вересні в порівнянні із зростанням на 7,5% в попередні три місяці. З квітня Китай використовує серію заходів для підтримки зростання, включаючи цільові скорочення резервних вимог і вливання ліквідності в п'ятірку найбільших банків країни для повторного кредитування.

Крім того, Центробанк Китаю заявив про готовність додати ліквідність у банківську систему країни в разі потреби, хоча зараз такої не спостерігається.