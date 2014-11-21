Фонд гарантування оголосив аукціон з продажу активів «Ерде Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив аукціон з продажу на товарній біржі «Електронні торги України» активів ліквідовуваного «Ерде Банку» початковою вартістю 478,306 тис. грн, повідомляється на сайті фонду.

Фонд має намір продати на аукціоні дебіторську заборгованість банку в кількості 528 позицій загальною балансовою вартістю 153,245 млн грн, ринковою вартістю - 478,306 тис. грн.

Аукціон запланований на 4 грудня, заявки на участь приймаються до 17:00 2 грудня на сайті організатора, починаючи з дня публікації оголошення.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію «Ерде Банку» на один рік - до 8 січня 2015 року.

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензії та ліквідації «Ерде Банку» 9 січня 2013 року.

З 29 жовтня 2012 року по 29 січня 2013 року в банку працювала тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За інформацією фонду, за період дії тимчасової адміністрації та ліквідації банку на 1 листопада 2013 вкладниками отримано 455,1 млн грн, або 99% від суми, що підлягає виплаті через фонд гарантування.

Реєстр акцептованих вимог кредиторів банку затверджений фондом 25 квітня 2013 року, до реєстру включено 1480 заявлених вимог кредиторів на загальну суму 741,7 млн грн, в т. ч. кредиторські вимоги фонду на 447 млн грн.