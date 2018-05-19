Порошенко: зростання мінімальної зарплати до 4,2 тисяч гривень не є межею

За даними Петра Порошенка, середня заробітна плата в країні наразі наближається до 9 тис. грн.

Президент Петро Порошенко заявляє, що зростання мінімальної заробітної плати до 4,2 тис. грн у другому кварталі цього року не є межею.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час візиту до Хмельницького.

За його словами, середня зарплата в країні наразі наближається до 9 тис грн.

“Треба робити рішучі кроки, забезпечуючи зростання заробітної плати. Минулого року прийняли рішення про підвищення зарплати до 3,2 тис. грн — удвічі, потім — 3,7 тис. Президент поставив завдання вийти на 4 тис. до кінця року. І це не межа. Але і відмінність мінімальної від середньої лише в 1,8 рази є неприйнятною”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна зарплата в Україні збільшилася до 3 тис. 723 грн з 3 тис. 200 грн. Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4 тис. 200 грн вже у другому кварталі поточного року в разі досягнення необхідного для цього економічного зростання.

16 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що середня зарплата в Україні на поточний момент становить майже 8 тис. грн.