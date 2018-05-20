Китай збільшить обсяг імпорту з США

Китай планує вдосконалити ряд правових положень, в тому числі патентне право, щоб зміцнити співпрацю з США.

Китай має намір удосконалити ряд правових положень, щоб зміцнити співпрацю з США у сфері інтелектуальної власності.

За підсумками переговорів Вашингтон і Пекін досягли домовленостей щодо заходів зі скорочення торгового дефіциту. Китай значно збільшить обсяг товарів і послуг, що купуються і замовляються в США, повідомляє DW з посиланням на інформацію Білого дому.

Сторони домовилися, зокрема, про "значне" збільшення експорту сільськогосподарської продукції та енергоносіїв, в зв'язку з чим США відправлять в Китай делегацію для обговорення деталей, повідомляє видання.

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Вашингтони і Пекін також погодилися щодо необхідності створення сприятливих умов для розширення обсягу торгівлі товарами фабричного виробництва і експорту послуг. Крім цього, Китай планує вдосконалити ряд правових положень, в тому числі патентне право, щоб зміцнити співпрацю з США, зокрема, у сфері інтелектуальної власності. Сторони також домовилися стимулювати інвестиції і створити справедливі та рівноправні умови для конкуренції.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році дефіцит у торгівлі США з Китаєм досяг $375,7 млрд. Вашингтон, крім різкого скорочення торгового дефіциту, вимагає зниження імпортних тарифів КНР в більшості секторів до рівня американських.

Нагадаємо, перший раунд торговельних переговорів між США і Китаєм, що пройшов у Пекіні на початку травня, завершився без гучних заяв — сторони очікувано не змогли зняти розбіжності в сфері захисту інтелектуальної власності, а також допуску компаній на ринки обох країн.