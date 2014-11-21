Мінфін прогнозує невиконання річного держбюджету на 15 млрд гривень (уточнено)

Міністерство фінансів України прогнозує невиконання держбюджету в 2014 році на 15 млрд грн, при цьому показник бюджетного дефіциту, за прогнозами міністерства, буде в узгоджених з Міжнародним валютним фондом межах у 5,8% ВВП, повідомив заступник міністра фінансів України Денис Фудашкін у п'ятницю на брифінгу.

«На сьогодні за прогнозами Міністерства фінансів, які збігаються з прогнозами Міжнародного валютного фонду, загальна сума невиконання зведеного бюджету, за нашими оцінками, становитиме приблизно 15 млрд. Але при цьому ми виконаємо ті параметри щодо дефіциту, які були узгоджені в меморандумі Міжнародного валютного фонду, і наші зобов'язання за основними показниками будуть виконані», - сказав Фудашкін.

За його словами, доходи держбюджету України за підсумками січня-жовтня 2014 року становили 289,5 млрд грн і перевищили показник за аналогічний період минулого року на 3,9%, або на 10,8 млрд грн.

«У січні-жовтні цього року держбюджет виконано з дефіцитом 53,8 млрд, що відповідає 60,9% річного планового показника», - сказав Фудашкін.

Також заступник міністра повідомив, що Мінфін прогнозує дефіцит держбюджету за підсумками року на рівні 5,3-5,8% ВВП, що відповідає узгодженим з МВФ параметрам.

Читайте такожГоловною для нового уряду має стати реформа газового сектору - Світовий банк«Узгоджений параметр дефіциту зведеного бюджету на 2014 рік становитиме 5,8%, але ми орієнтуємося на те, що цей показник буде на рівні 5,3%», - сказав він, і додав, що дефіцит зведеного бюджету на наступний рік прогнозується на рівні 3,8%.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету в січні-вересні 2014 року становив 40,127 млрд грн, що на 4,918 млрд грн, або на 13,97%, більше дефіциту за аналогічний період минулого року.

Доходи держбюджету в січні-вересні становили 260,866 млрд грн, що на 10,120 млрд грн, або на 4%, більше показника за аналогічний період минулого року.

Касові видатки держбюджету в січні-вересні становили 298,784 млрд грн, що на 13,471 млрд грн, або на 4,7%, більше показника за аналогічний період минулого року.

Верховна Рада 31 липня ухвалила запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік, згідно з якими доходи держбюджету у 2014 році становитимуть 377.822 млрд грн, витрати – 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит – 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу – 806,962 млрд грн.