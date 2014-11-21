У «VAB Банку» переклали на НБУ відповідальність за погіршення свого стану

Банк нагадав, що в ході брифінгу від 10 жовтня керівництво Нацбанку заявило про підтримку програми оздоровлення банку. Як наслідок, було підписано Меморандум між Кабінетом міністрів, НБУ і «VAB Банком» за підтримки ліквідності фінустанови.

«Проте в подальшому реальні кроки НБУ призвели до фактичного зриву домовленостей і погіршення ситуації в банку відповідно. Саме дії регулятора стали головною причиною, незважаючи на таку підтримку з боку Міністерства фінансів України та акціонерів, програма докапіталізації банку не була схвалена Міжнародним валютним фондом. І зараз відповідальність за стан фінансової установи повністю лежить на керівництві Нацбанку», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, керівництво фінустанови й акціонери обіцяють продовжити роботу з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та НБУ щодо пошуку оптимальних рішень збереження фінустанови і забезпечення виплати заощаджень вкладникам і кредиторам.

Читайте такожНацбанк відмовився націоналізувати «VAB Банк»Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 21 листопада запровадив тимчасову адміністрацію в «VAB Банк» на підставі рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Національний банк України не має наміру націоналізувати «VAB Банк» через значний обсяг кредитів економічно пов'язаним особам.

Як повідомляв УНІАН, «VAB Банк», що входить до групи великих банків, мав намір збільшити статутний капітал у 2,7 разу, або на 7 млрд грн. Відповідне питання акціонери банку планували обговорити 17 листопада на позачергових загальних зборах.

На початку липня «VAB Банк» провів реструктуризацію єврооблігацій на суму 88,252 млн дол.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків за розміром активів. Основним власником банку є власник одного з найбільших аграрних виробників України Ukrlandfarming Олег Бахматюк, який володіє акціями банку через компанію Quickcom Limited (Кіпр, 82,9402% акцій).