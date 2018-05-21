Великі банки нарощують бюджети через ситуацію навколо Brexit - ЗМІ

Великі банки збільшили свої бюджети, щоб після виходу Великобританії з Євросоюзу перевести частину свого бізнесу з Лондона.

Великі банки збільшили свої бюджети у зв'язку з призначеним на кінець березня 2019 року виходом Великобританії з Євросоюзу (Brexit), щоб перевести з Лондона частину свого бізнесу.

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Про це повідомляє ТАСС.

"Високопоставлені керівники трьох великих фінансових установ підтвердили газеті The Financial Times, їх банки планують витратити понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (135 мільйонів доларів) на реалізацію планів щодо реорганізації свого бізнесу після припинення Великобританією членства в ЄС. Двоє з них інформували, що на тлі невизначеності щодо того, яким у результаті буде Brexit, зросли витрати, в тому числі на виплату зарплати співробітникам", - повідомляє видання.

Офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем щодо умов, на яких Великобританія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року в бельгійській столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Сполученому Королівстві перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції. Переговори по Brexit повинні тривати до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду мали схвалити Європарламент і Вестмінстер. Сам Brexit відбудеться 29 березня 2019 року, після чого, згідно з планом, мав настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей неодноразово заявляла, що Великобританія залишить єдиний європейський ринок, щоб створити свою незалежну торговельну політику і вести переговори щодо торговельних угодах" в інтересах Лондона. Пізніше вона запропонувала один з варіантів, який полягає у встановленні "митного партнерства між Великобританією і ЄС". Інший запропонований нею сценарій передбачає ув'язнення "спрощеного митного угоди". Ці ініціативи були негативно сприйняті всередині самого кабінету міністрів, викликавши роздратування серед затятих євроскептиків.