Нацбанк продовжив до 2 грудня обов'язковий продаж експортерами 75% валютних надходжень

Національний банк України продовжив термін дії вимог щодо обов'язкового продажу експортерами 75% валютної виручки та про повернення валютної виручки в термін до 90 днів до 2 грудня.

Відповідне рішення закріплено постановою правління Нацбанку від 20 листопада №734, опублікованою на сайті регулятора.

"Термін дії постанови №734 гармонізований з терміном дії інших тимчасових заходів на грошово-кредитному ринку, які були запроваджені постановою правління НБУ від 29 серпня 2014 року №540 про запровадження додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України", - йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

Читайте такожНацбанк і Мінфін створюють комітет з порятунку гривніЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк для стабілізації валютного ринку з 21 серпня до 21 листопада підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами до 100% з 50%, а також продовжив вимога щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів.

З 22 вересня регулятор пом'якшив ці обмеження, скоротивши норму обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті до 75%.

Національний банк України розглядає можливість зниження обов'язкового продажу валютної виручки експортерами з 75% до 50%.