Експерти назвали найдоброзичливіші країни для криптовалюти

Перше місце посіла Швейцарія - до 2023 року в країні встановлено нульовий податок на криптовалюту.

Рейтинг найбільш дружніх країн для криптовалюти та блокчейн-проектів очолила Швейцарія.

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Про це повідомляє Украинская правда.

"Перше місце зпосіла Швейцарія. Зазначається, що до 2023 року в країні встановлено нульовий податок на криптовалюту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за нею йдуть Гібралтар, Мальта, Великобританія і Данія. До топ-10 також потрапили Німеччина, Португалія, Нідерланди, Фінляндія та Білорусь.

"Рейтинг складався на підставі політичного, нормативного та ділового середовища кожної країни і території", - підкреслює видання.