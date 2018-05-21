Експерти назвали найдоброзичливіші країни для криптовалюти
11:26, 21 травня 2018Фінанси
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Перше місце посіла Швейцарія - до 2023 року в країні встановлено нульовий податок на криптовалюту.
Ілюстрація REUTERS
Рейтинг найбільш дружніх країн для криптовалюти та блокчейн-проектів очолила Швейцарія.
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Про це повідомляє Украинская правда.
"Перше місце зпосіла Швейцарія. Зазначається, що до 2023 року в країні встановлено нульовий податок на криптовалюту", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за нею йдуть Гібралтар, Мальта, Великобританія і Данія. До топ-10 також потрапили Німеччина, Португалія, Нідерланди, Фінляндія та Білорусь.
"Рейтинг складався на підставі політичного, нормативного та ділового середовища кожної країни і території", - підкреслює видання.
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