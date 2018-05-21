S&P підтвердило рейтинг Києва на рівні "В-"

S&P очікує, що Київ у найближчі три роки демонструватиме високі поточні фінансові показники.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Києва на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

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Про це говориться в повідомленні агентства.

Прогноз за рейтингом - стабільний і відображає очікування агентства, що сильні фінансові показники Києва і значний обсяг грошових коштів дозволять йому компенсувати невизначеність, пов'язану з дуже нестійкою системою регіональних фінансів України.

S&P очікує, що Київ у найближчі три роки демонструватиме високі поточні фінансові показники.

Як повідомляв УНІАН, у квітні S&P Global Ratings підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B/B" зі стабільним прогнозом.