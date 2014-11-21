Росія створює вільну економічну зону в окупованому нею Криму

Держдума Росії ухвалила закон «Про розвиток Кримського федерального округу та вільну економічну зону на територіях Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя», повідомляє Радіо Свобода.

Документ створює правові умови для функціонування вільної економічної зони (ВЕЗ) в Криму. ВЕЗ створюється терміном на 25 років, який згодом може бути продовжений.

На території вільної економічної зони діє особливий режим здійснення підприємницької та іншої діяльності, включаючи пільгове оподаткування і застосування митної процедури вільної митної зони.

Як відомо, 16 березня на території Криму «за підтримки» так званих «зелених чоловічків» відбувся «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала Крим і включила його до свого складу. Україна та міжнародна спільнота не визнали це голосування. Країни Заходу через такі дії Москви щодо України застосували санкції проти Росії.

Читайте такожРосійська Дума зменшила допомогу з безробіття жителям окупованого КримуІз 27 вересня в Україні набрав чинності закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, який визначає особливості економічної діяльності в Криму і Севастополі.

Згідно з законом, ВЕЗ Криму запроваджується в межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.