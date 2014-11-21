У Кабміні заявляють про готовність шукати шляхи відшкодування вкладів у «VAB Банку»

Уряд заявляє про готовність разом з Національним банком України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб шукати можливі шляхи задоволення вимог усіх вкладників «VAB Банку», зокрема понад гарантовану суму вкладу (200 тис. грн).

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Мінфін нагадує, що нестабільна ситуація в країні похитнула довіру населення до банків і викликала відплив депозитів, в результаті не всі банки змогли втримати рівновагу, включаючи «VAB Банк», який входить до групи великих.

«Ми готові долучитися разом з НБУ та Фондом гарантування до процесу пошуку можливих шляхів задоволення вимог усіх вкладників «VAB Банку», в тому числі понад гарантовану суму вкладу, для забезпечення стабільності банківської системи», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 21 листопада вів тимчасову адміністрацію у «Всеукраїнський акціонерний банк» («VAB Банк») на основі рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

За інформацією НБУ, пропозиції власників банку щодо збільшення капіталу виявилися недостатніми для підтримки його платоспроможності.

Також Нацбанк повідомив, що не має наміру націоналізувати «VAB Банк» через значний обсяг кредитів економічно пов'язаним особам, в той час як раніше регулятор заявляв про наміри підтримати «VAB Банк», який за відомостями клієнтів затримував платежі та виплати за депозитами.

Читайте такожУ «VAB Банку» переклали на НБУ відповідальність за погіршення свого стануНаприкінці жовтня основний акціонер «VAB Банку» Олег Бахматюк повідомив, що розраховує на спільну докапіталізацію банку за участю уряду, в тому числі на отримання 4 млрд грн з держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, «VAB Банк», який входить до групи великих фінустанов, мав намір збільшити статутний капітал у 2,7 разу, або на 7 млрд грн. Відповідне питання акціонери банку планували обговорити 17 листопада на позачергових загальних зборах.

На початку липня «VAB Банк» провів реструктуризацію єврооблігацій на суму 88,252 млн дол.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків за розміром активів. Основним власником банку є власник одного з найбільших аграрних виробників України Ukrlandfarming Олег Бахматюк, який володіє акціями банку через компанію Quickcom Limited (Кіпр, 82,9402% акцій).