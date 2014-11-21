Бойовики "Ісламської держави" скуповують золото, срібло та мідь для випуску власних грошей

Бойовики екстремістського руху "Ісламська держава"( ІГ) в Іраку і Сирії в масовому порядку скуповують золото, срібло і мідь на ринках північно-західних районів Іраку, повідомляє американський видавничий концерн "Маклатчі". Судячи з усього, пише він, ІД готується виконати свою обіцянку розпочати карбування власних грошей, передає ТАСС.

Відповідно до публікації, ще 11 листопада фінансисти ІГ оголосили, що мають намір відродити динари - валюту стародавнього Омейядського халіфату, що існував у сьомому-восьмому століттях на великій території від сучасного Ірану до Іспанії. На підтвердження вони навіть поширили зображення своїх майбутніх монет - золотих, срібних і бронзових.

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Спочатку фахівці сприйняли це оголошення вельми скептично. Однак, за словами "Маклатчі", інтерв'ю з торговцями дорогоцінними металами підтверджують, що ІД "приступив до складного процесу випуску валюти". Видання нагадує, що екстремістський рух - це "недержавне угруповання, яке фінансується найкраще всіх в історії, що має приплив доходів від продажу нафти й агресивного оподаткування і здатне здійснювати бюрократичний контроль над захопленою ним великою територією в Іраку і Сирії".

Як повідомлялося раніше, угруповання «Ісламська держава» нібито заявило про намір ввести власну валюту - повернути динари часів раннього ісламу.