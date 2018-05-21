Гройсман вбачає в зростанні економіки на 3,1% "початок позитивних змін"

Також голова уряду зазначив, що в першому кварталі Україні вдалося наростити експорт та посилити позиції на європейському ринку.

Зростання економіки України на 3,1% у першому кварталі поточного року свідчить про початок позитивних змін.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"Часто показники зростання ВВП сприймаються як сухі, далекі від людей цифри. Але стабільне зростання економіки - це, перш за все, зростання доходів громадян, збільшення кількості робочих місць, підвищення соціальних стандартів. Зростання економіки України на 3,1% - це не межа, а лише початок позитивних змін", - написав прем'єр.

Також глава уряду зазначив, що в першому кварталі Україні вдалося наростити експорт та посилити позиції на європейському ринку.

Як повідомляв УНІАН, зростання реального валового внутрішнього продукту України в першому кварталі 2018 року в річному вираженні – до аналогічного періоду 2017 року - склав 3,1%. Враховуючи оприлюднений показник, зростання економіки нашої країни в першому кварталі скоротився порівняно з аналогічним показником за попередній, четвертий квартал 2017 року, на рівні 2,2%.

Раніше Гройсман наголошував на необхідності прискорення економічного зростання до 5-7% на рік в середньостроковій перспективі для підвищення якості життя громадян.