У НБУ розповіли, коли російські банки підуть з України
Національний банк не бачить передбачених законодавством підстав для визнання неплатоспроможними дочірніх структур російських державних банків в Україні, включаючи "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк".
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Про це в коментарі УНІАН повідомила заступник глави НБУ Катерина Рожкова.
"Сьогодні ми не бачимо жодних передумов. Якщо не буде маніпуляцій, не буде розгойдування ситуації, один з двох цивілізованих способів виходу цих банків з ринку буде реалізовано", - сказала Рожкова, зазначаючи, що регулятор працює з цими банками над поступовим скороченням активів і зобов'язань.
Вона додала, що Нацбанк не буде заперечувати проти продажу фінустанов новому інвестору, якщо він буде відповідати встановленим вимогам, але на сьогодні такого інвестора немає.
Довідка УНІАН. В Україні працюють чотири дочірні структури російських державних банків, включаючи "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" та "БМ Банк".
З березня 2017 року за рішенням Ради нацбезпеки та оборони щодо цих банків діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.
Структура російського "ВТБ" в Україні "БМ-Банк" прийняла рішення про відмову від банківської діяльності та в квітні поточного року погодила відповідний план з НБУ.
За інформацією регулятора, цим же шляхом йде "дочка" російського "Внешторгбанка" - "ВТБ Банк", який більше року згортає діяльність.
Дві найбільші структури – "Сбербанк" і дочка російського "Внешекономбанка" "Промінвестбанк" - поки що про таке рішення не повідомляли.
Питання подальшої стратегії роботи в Україні жоден з банків за запитом УНІАН не прокоментував.