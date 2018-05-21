У НБУ розповіли, коли російські банки підуть з України

Регулятор не заперечуватиме продажу фінустанов адекватного інвестору, але на сьогодні такого інвестора немає.

Національний банк не бачить передбачених законодавством підстав для визнання неплатоспроможними дочірніх структур російських державних банків в Україні, включаючи "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк".

Читайте такожНБУ не бачить потенційних покупців для українських «дочок» російських держбанків

Про це в коментарі УНІАН повідомила заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

"Сьогодні ми не бачимо жодних передумов. Якщо не буде маніпуляцій, не буде розгойдування ситуації, один з двох цивілізованих способів виходу цих банків з ринку буде реалізовано", - сказала Рожкова, зазначаючи, що регулятор працює з цими банками над поступовим скороченням активів і зобов'язань.

Вона додала, що Нацбанк не буде заперечувати проти продажу фінустанов новому інвестору, якщо він буде відповідати встановленим вимогам, але на сьогодні такого інвестора немає.

Довідка УНІАН. В Україні працюють чотири дочірні структури російських державних банків, включаючи "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" та "БМ Банк".

З березня 2017 року за рішенням Ради нацбезпеки та оборони щодо цих банків діють санкції, що забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.

Структура російського "ВТБ" в Україні "БМ-Банк" прийняла рішення про відмову від банківської діяльності та в квітні поточного року погодила відповідний план з НБУ.

За інформацією регулятора, цим же шляхом йде "дочка" російського "Внешторгбанка" - "ВТБ Банк", який більше року згортає діяльність.

Дві найбільші структури – "Сбербанк" і дочка російського "Внешекономбанка" "Промінвестбанк" - поки що про таке рішення не повідомляли.

Питання подальшої стратегії роботи в Україні жоден з банків за запитом УНІАН не прокоментував.