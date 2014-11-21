Уряд виділив 7,5 млрд гривень для виплат вкладникам проблемних банків

Уряд профінансував Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на 7,5 млрд грн в рамках прийнятого рішення про фінансову підтримку фонду на 10,1 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Мінфін нагадує, що нестабільна ситуація в країні похитнула довіру населення до банків і викликала відплив депозитів, у результаті не всі банки змогли утримати рівновагу, включаючи «VAB Банк», який входить до групи великих

«Всі вкладники відповідно до законодавства отримають свої кошти в межах гарантованої суми. При цьому урядом вже було прийнято рішення щодо забезпечення фінансової підтримки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в розмірі 10,1 млрд грн, з яких вже профінансовано 7,5 млрд гривень. Уряд і надалі підтримуватиме Фонд для забезпечення виконання ним своїх зобов'язань перед вкладниками», - йдеться в повідомленні.

Мінфін наголошує, що уряд наділений усіма законодавчими підставами та фінансовими можливостями для оперативного вирішення питання фінансової підтримки фонду.

Читайте такожУ Кабміні заявляють про готовність шукати шляхи відшкодування вкладів у «VAB Банку»Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 листопада 2014 року становив 10,868 млрд грн.

Нагадаємо, з початку року Нацбанк визнав неплатоспроможними 28 банків, у тому числі «VAB Банк», CityCommerce Bank, «Аксіома», «ІнтерКредитБанк», «Меліор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грін Банк», «Експобанк», «Актабанк», «Актив-банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк» , «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».

Виведення банків з ринку і виплата відшкодування вкладникам цих банків здійснюються через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, створений в лютому 1999 року. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.