Ліквідацію банку Курченка знову продовжили
15:28, 21 травня 2018Фінанси
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Ліквідація "Реал банку" триває з травня 2014 року.
Ліквідацію банку Курченко ще на рік / фото sq.com.ua
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив процедуру ліквідації "Реал банку", що належав групі компаній ВЕТЕК Сергія Курченка.
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Як повідомляється на сайті Фонду, ліквідація продовжується на один рік - до 20 травня 2019 року включно.
Також повідомляється, що на аналогічний період продовжуються повноваження ліквідатора банку Валерія Єрмака.
Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у травні 2014 року почав ліквідацію "Реал Банку", що належав групі компаній ВЕТЕК Сергія Курченка. До цього, з березня 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація.
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