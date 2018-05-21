"Дочки" російських держбанків зможуть продовжити роботу як фінкомпанії - експерт

На думку експерта, позичальникам у будь-якому випадку доведеться погашати кредити або погоджуватися на їх реструктуризацію.

Дочірні структури російських державних банків в Україні після погашення зобов'язань перед клієнтами можуть відмовитися від банківської ліцензії і продовжити роботу з повернення активів як небанківські фінансові компанії.

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Таку думку в коментарі УНІАН висловив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

"Якщо банк розраховується з усіма вкладниками, він просто здає ліцензію і буде як небанківська фінансова компанія займатися поверненням активів", - сказав Демків, уточнюючи, що йдеться про погашення зобов'язань перед фізичними та юридичними особами, а також іншими банками, крім материнської структури, розрахунки з якою обмежені українськими санкціями.

Експерт підкреслив, що боржникам у будь-якому випадку доведеться повертати кредити, отримані в цих банках, або погоджуватися на їх реструктуризацію, щоб уникнути судового стягнення боргу.

Довідка УНІАН. В Україні працюють чотири дочірні структури російських державних банків, включаючи "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" та "БМ Банк".

З березня 2017 року за рішенням Ради нацбезпеки та оборони щодо цих банків діють санкції, що забороняють вивід капіталу на користь материнських структур.

За даними Національного банку на 1 квітня, частка непрацюючих кредитів у ват "БМ-Банку" становить 94,6%, "ВТБ Банку" - 94,4%, "Сбербанку" - 56,8%, "Промінвестбанку" - 77,6%.