Турецька ліра знову впала до рекордного мінімуму до долара

Експерти пов'язують це з ескалацією конфлікту в сусідній Сирії, високим рівнем інфляції і дефіциту платіжного балансу Туреччини.

Курс турецької ліри до долара США в понеділок знову впав до історичного мінімуму, сягнувши 4,55 ліри за долар.

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Про це повідомляє Прайм.

"Останнє падіння курсу турецької національної валюти експерти пов'язують зі зміцненням долара на тлі заяви голови Мінфіну США Стівена Мнучіна, який підтвердив призупинення введення взаємних торгових мит з Китаєм. Міністр також зазначив значний прогрес у переговорах з питань торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня різке падіння курсу турецької національної валюти відбулося після заяви президента країни Тайїпа Ердогана в інтерв'ю агентству Bloomberg про те, що в разі перемоги на президентських виборах 24 червня він має намір посилити контроль над економікою. На думку експертів, це посилило побоювання з приводу прагнення президента впливати на грошово-кредитну політику, що може ще сильніше збільшити інфляцію.

"За останні два місяці турецька ліра неодноразово оновлювала історичні мінімуми до долара і євро. З початку року вона знецінилася відносно цих валют на 16,5%. Експерти пов'язували це з ескалацією геополітичних ризиків у сусідній Сирії, високим рівнем інфляції і дефіциту платіжного балансу Туреччини", - підкреслює видання.