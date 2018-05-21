Порошенко призначив четвертого члена Ради Нацбанку за квотою президента

Олександр Петрик з 2013 по 2017 рік був заступником виконавчого директора від України в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні.

Президент України Петро Порошенко своїм указом призначив членом Ради Національного банку, терміном на чотири роки, професора кафедри банківської справи Університету банківської справи Олександра Петрика.

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Відповідний указ від 21 травня про призначення четвертого члена Ради Нацбанку за квотою президента розміщений на сайті глави держави.

"Призначити членом Ради Національного банку України Петрика Олександра Івановича - з терміном повноважень чотири роки", - йдеться в указі.

Згідно з інформацією на сайті НБУ, Петрик повністю відповідає законодавчим вимогам для призначення на посаду члена Ради Національного банку. Він має спеціальну освіту, багатий професійний досвід роботи у науковій, банківської та управлінській сферах. Зокрема, Петрик з 2013 до 2017 року обіймав посаду заступника виконавчого директора від України (Alternate Executive Director in International Monetary Fund from Ukraine) в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні (США).

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко в жовтні 2016 року своїм указом призначив членами Ради НБУ, який формується главою держави та Верховною Радою, Богдана Данилишина та Василя Фурмана. У квітні 2018 року президент призначив членом Ради Національного банку україни Миколи Каленського

Верховна Рада призначила нових членів Ради НБУ за парламентською квотою в липні 2016 року. В тому числі, до складу ради увійшли Віктор Козюк, Олена Щербакова, Тимофій Милованов і Віра Ричаківська.

Голова НБУ Яків Смолій входить до складу Ради НБУ за посадою.