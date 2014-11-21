Коаліція обіцяє пом'якшити валютний контроль в Україні

Нова парламентська коаліція планує лібералізувати валютне регулювання і валютний контроль шляхом скасування застарілих регуляторних актів і зняття обмежень на транскордонний рух капіталу.

Про це йдеться в коаліційній угоді, яку сьогодні парафували представники п'яти політичних партій, що увійшли до нового складу Верховної Ради за результатами позачергових парламентських виборів.

Раніше голова Нацбанку Валерія Гонтарева повідомляла, що Нацбанк дотримуватиметься гнучкого курсоутворення на валютному ринку і розраховує перейти до інфляційного таргетування протягом 12 місяців.

Читайте такожГонтарева обіцяє дотримуватися гнучкого курсу на валютному ринкуЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада представники Блоку Петра Порошенка, Народного фронту, "Самопомочі", Радикальної партії Ляшка та "Батьківщини" парафували коаліційну угоду.