Трудова міграція до Литви подвоїлася за рахунок українців

Уряд Литви вже оголосив про плани запровадити квоти на некваліфікованих іноземних робітників.

Кількість іноземців, які приїжджають на роботу до Литви, цього року збільшилася більш ніж удвічі в основному за рахунок українців.

Читайте такожФінляндія вирішила спростити працевлаштування іноземців

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на дані Департаменту міграції Литви.

"За даними цієї установи, за перший квартал цього року іноземцям було видано майже 16,9 тисячі віз або дозволів на проживання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що приблизно в два з половиною рази більше, ніж прибуло в 2017 році. За перші чотири місяці минулого року до Литви прибуло трохи більше 7 тисяч іноземців. За перший квартал цього року до Литви прибули понад 11,3 тисячі українців, у 2017 році - майже 3,6 тисячі.

В якості реакції на зростаючу трудову імміграцію уряд оголосив цього тижня, що планує ввести квоти для деяких професій для некваліфікованих робітників з-за кордону, конкретні пропозиції будуть представлені восени.

За словами прем'єр-міністра Саулюса Скверняліса, квоти забезпечать, щоб Литву не заполонила дешева робоча сила.