Від Калєтніка до Продана: як реформують українську митницю

У 2017 році до бюджету країни у результаті боротьби ДФС з контрабандою на митницях надійшло додатково 70 млрд гривень.

Реформа митниці, розпочата ще екс-керівником митної служби і нардепом Ігорем Калєтніком, продовжується. Ще минулого року був запущений процес оптимізації митних органів шляхом створення митниці як однієї юридичної особи, ініційоване подальше вдосконалення Митного кодексу для посилення відповідальності за порушення митних правил, і вже у травні цього року введене обов’язкове застосування «єдиного вікна» для всіх суб’єктів господарювання, контролюючих органів та митниць ДФС.

Про це йдеться на сайті 112.ua.

Міністерство фінансів зазначає, що система «єдиного вікна» на митниці з 4 травня є обов’язковою для застосування у всіх місцях митного оформлення у всіх митних режимах, йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну. Перехідний період для добровільного застосування в нових місцях митного оформлення тривав 90 днів. Протягом 3-4 травня із 10 200 поданих митних декларацій, 8 200 оформлено за принципом «єдиного вікна», що становить 80,6% від загального обсягу декларацій.

«Єдине вікно» усуває необхідність звернення до численних інстанцій для декларантів чи перевізників, оскільки система запроваджує обмін інформацією між митницею та іншими структурами, що здійснюють різні види контролю. Цей механізм мінімізує людський фактор і зменшує можливості для «ручного» втручання під час проведення митних процедур.

Також у ДФС ініціювали подальше вдосконалення Митного кодексу Ігоря Калетника, який свого часу провів реорганізацію та ефективні антикорупційні «чистки» на митниці, для посилення відповідальності за порушення митних правил з адміністративної до кримінальної.

Нагадаємо, що Митний кодекс України, ухвалення якого було ініційоване народним депутатом України Ігорем Калетником, свого часу став ефективним інструментом протидії контрабанді та дозволив приєднання до системи спільного транзиту. У 2017 році до бюджету країни у результаті боротьби ДФС з контрабандою на митницях надійшло додатково 70 млрд гривень.