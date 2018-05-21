Без МВФ не обійтись: Україні в найближчі роки бракуватиме 16 мільярдів - експерти

До подальшої співпраці з МВФ Україну спонукатиме невтішний стан справ у економіці країни.

У найближчі кілька років уряду України не впоратися без підтримки з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Такі висновки містить доповідь аналітиків Інституту міжнародних фінансів (Institute of International Finance, IIF), передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

За підрахунками експертів IIF, наступними роками Україні доведеться вести переговори з МВФ про виділення країні нової кредитної програми на суму до 5,5 мільярда доларів США.

Читайте такожМВФ назвав критично важливі умови для отримання чергового траншу

Згідно з прогнозом експертів IIF, до подальшої співпраці з МВФ Україну спонукатиме невтішний стан справ у економіці країни.

Нинішні реальні обсяги експорту становлять приблизно половину від показників 2008 року, а темпи економічного зростання не перевищують 2,5-3 відсотків на рік.

Крім того, негативно на економічній ситуації в країні позначиться й теперішня динаміка цін на нафту та газ, наголошують аналітики.

Лише упродовж найближчих трьох років (2019-2022 роки) брак фінансування України становитиме близько 16,5 мільярда доларів, що становить близько 90 відсотків наявних на сьогодні валютних резервів країни, зазначають експерти.

А до 2021 року Київ зобов'язаний буде виплатити близько 20 мільярдів доларів зовнішнього боргу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна з початку травня виплатила близько 451 млн дол. в рахунок погашення заборгованості перед Міжнародним валютним фондом.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

За прогнозами Національного банку України, отримання чергового траншу МВФ обсягом 2 млрд дол. можливе на початку третього кварталу.