Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 7%

Найбільше вона зросла у Вінницькій, Закарпатській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-квітні 2018 року зріс на 7% порівняно з аналогічним періодом 2017 року (у порівнянних цінах).

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Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Вінницькій (на 11,1%), Закарпатській (на 9,2%), Сумській (на 8,9%), Черкаській (на 8,8%) та Чернігівської (на 8,7%) областях.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в 2017 році зріс на 8,8% порівняно з 2016 роком (у порівнянних цінах) до 816,553 мільярда гривень.