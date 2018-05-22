Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 7%

08:47, 22 травня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Вінницькій (на 11,1%), Закарпатській (на 9,2%), Сумській (на 8,9%), Черкаській (на 8,8%) та Чернігівської (на 8,7%) областях.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в 2017 році зріс на 8,8% порівняно з 2016 роком (у порівнянних цінах) до 816,553 мільярда гривень.

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Теги: #роздрібна торгівля