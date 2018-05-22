Скільки коштуватиме сьогодні валюта: курс гривні від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 22 травня: 100 USD – 2608,3615 гривні; 100 EUR – 3067,1723 гривні; 10 RUR – 4,1712 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 22 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2608,3615 (21 травня – 2614,7963)

100 EUR – 3067,1723 (21 травня – 3080,4915)

10 RUR – 4,1712 (21 травня – 4,2214)

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Як повідомляв УНІАН, 21 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,05/26,07 гривні/долар.

Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, гривня зміцнилася до долара на 5 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,65/30,67 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4190/0,4197 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0836 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 536 угод на суму 389,14 мільйона доларів.