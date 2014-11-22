Коаліція має намір дозволити місцевій владі обирати обслуговуючий банк – угода

Про це зазначається у парафованій коаліційній угоді.

«Надати право органам місцевого самоврядування обслуговувати місцеві бюджети за доходами і витратами спеціального фонду у банківських установах, обраних за відкритими процедурами закупівель», - йдеться у документі.

Нагадаємо, Міністерство фінансів розробило новий порядок відбору банків для обслуговування бюджетних установ, який передбачає нові критерії відбору фінустанов.

За інформацією Мінфіну, проект постанови про нові вимоги до банків, які обслуговують зарплатові проекти бюджетних установ, передбачає позбавлення банку такого права у разі невиконанні нових вимог у тримісячний термін.

Згідно з цим проектом, до участі у конкурсі допускаються банки, які протягом останнього року до подачі документів виконували нормативи Національного банку України і не піддавалися заходам дії регулятора у вигляді обмеження, припинення або заборони банківських операцій.

Банки-претенденти мають бути учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, окрім випадків, передбачених законом, і випускати карти платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент України.

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Крім того, банки зобов`язані своєчасно і в повному обсязі платити податки і збори (обов`язкові платежі), а також володіти облігаціями внутрішньої держпозики на суму не менш як 20% регулятивного капіталу.

Розгляд документів банку і остаточне рішення у рамках проекту приймає постійно діюча комісія за результатами відкритого конкурсу. Обслуговування бюджетників і надання додаткових послуг регламентується договором з банком.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада представники Блоку Петра Порошенка, Народного фронту, ”Самопомочі”, Радикальної партії Ляшка і ”Батьківщини” парафували коаліційну угоду.