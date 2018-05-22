Великі платники задекларували понад 20 мільярдів податку на прибуток

Доходи великих платників податків за підсумками першого кварталу зросли на 11,6%, до 1,298 трильйона гривень.

Великі платники податків, які задекларували 20,1 мільярда гривень податку на прибуток за перший квартал 2018 року, що становить 81,4% від задекларованого податку в країні.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

У повідомленні наголошується, що 10 травня 2018 року закінчилася кампанія декларування податку на прибуток за результатами 1 кварталу 2018 року.

"Всього по Офісу декларації з податку на прибуток подали 1346 суб'єктів господарювання - 5% від загальної кількості таких платників по Україні", - йдеться в повідомленні.

За підсумками кампанії декларування 1 кварталу 2018 року обсяги доходів великих платників податків, що обслуговуються офісом, склали 1,298 трильйона гривень, що на 11,6% перевищує доходи за 1 квартал 2017 року і становить 62,4% від обсягів доходів по Україні в цілому.

Як повідомляв УНІАН, великі платники податків за результатами декларування податку на прибуток за 2017 рік задекларували 70,2 мільярда гривень, що на 55,8% більше, ніж за 2016 рік.