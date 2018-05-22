Валютний ринок: гривня зміцнилася до долара на 5 копійок

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,03/26,06 грн/дол.

У вівторок, 22 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,03/26,06 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 5 копійок.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,74/30,77 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4247/0,4255 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,0695 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 330 угод на суму 200,48 млн дол.