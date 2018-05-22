Мінфін хоче повністю вийти з капіталу двох держбанків

Перші кроки в цьому напрямку очікуються вже цього року.

Міністерство фінансів планує повністю вийти з капіталу націоналізованих "Приватбанку" та "Укргазбанку", очікуючи перші кроки в цьому напрямку вже в цьому році.

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Про це заявила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, виступаючи на конференції про корпоративному управлінні.

"Ми хочемо вийти повністю з тих банків, які не створювали, а довелося націоналізувати. Це "ПриватБанк" і "Укргазбанк". "Укргаз" буде першим", - сказала Маркарова.

Вона нагадала, що Мінфін співпрацює з Міжнародною фінансовою корпорацією щодо її входження в капітал "Укргазбанку".

"Можливо, навіть цього року будуть наступні кроки щодо її входження до капіталу. Також ми активно працюємо по "Ощадбанку" з Європейським банком реконструкції та розвитку. Це перші кроки до приватизації", - додала Маркарова.