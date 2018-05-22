В НБУ назвали реальну причину банківської кризи

На думку НБУ, основною причиною банківської кризи була відсутність відповідних стандартів корпоративного управління.

Реальною причиною пережитої банківської кризи в 2014-2017 роках, внаслідок якої з ринку пішло 97 банків, стала відсутність у фінустановах стандартів корпоративного управління.

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Про це заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова, виступаючи на конференції про корпоративне управління.

Вона нагадала, що з 2014 року з ринку було виведено 97 банків через проблеми з капіталом, недостатню ліквідність, порушення з фінмоніторингу, непрозору структуру власності, анексію Криму.

«Якщо говорити про суть, а не формальні причини, то ми можемо сьогодні впевнено стверджувати, що основною причиною банківської кризи була відсутність відповідних стандартів корпоративного управління», - сказала Рожкова.

За її словами, серед банків, що залишилися на ринку, найбільше наближені до міжнародних стандартів корпоративного управління дочірні структури іноземних банківських груп, на які припадає близько 30% активів банківської системи, тоді як інші банки, включаючи державні, далекі від цих стандартів.

Серед типових проблем у корпоративному управлінні українських банків Рожкова назвала невизначеність стратегії і абстрактність бізнес-моделі, зосередження на обслуговуванні пов'язаних осіб, низьку якість керівного персоналу і відсутність незалежної спостережної ради, конфлікт інтересів у керівництві, неадекватну систему оцінки ризиків і формальний внутрішній контроль.

«Банки за такого підходу до корпоративного управління не мають взагалі майбутнього. Вони не можуть конкурувати, не можуть розвиватися, надавати якісні послуги. Вони використовують неринкові методи конкуренції. Це все в нормальній якісній економіці не може працювати. Банківська спільнота виштовхуватиме таких гравців з ринку, і врешті втрат зазнає власник», - наголосила заступник голови НБУ.

Серед методів стимулювання банків до поліпшення корпоративного управління Рожкова, крім змін до законодавства, назвала впровадження ризик-орієнтованого підходу нагляду за банками, в рамках якого регулятор при недоліках в управлінні банку присвоюватиме високий ризик і здійснюватиме більш ретельний нагляд.