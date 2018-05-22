Експерт розповів, що буде з гривнею в найближчі місяці (графік)

За словами експерта, з серпня-вересня поновляться девальваційні процеси.

Ситуація на валютному ринку України влітку буде спокійною, але з серпня-вересня поновляться девальваційні процеси. Такий прогноз дав економічний експерт Віктор Скаршевський.

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«З серпня-вересня девальваційні процеси в Україні не просто поновляться, як в 2016 і 2017 роках, але й глибина девальвації гривні може бути набагато значнішою», - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами Скаршевського, починаючи з вересня, підготовка до опалювального сезону, збір врожаю, тенденція до збільшення світових цін на нафту та природний газ, можливе зниження цін на метал і руду (прогноз Світового банку) призведе до того, що попит на валюту почне перевищувати її пропозицію. «Додамо до цього додатковий фактор - вихід спекулянтів-нерезидентів із ОВДП для фіксації прибутку, що ще більше збільшить попит на валюту», - зазначив експерт.

Також Скаршевський назвав причини зміцнення гривні в лютому-травні цього року, серед яких сезонність, високі світові ціни на метал, руду і зерно, а також приплив спекулятивного капіталу на ринок ОВДП.

«Простіше кажучи, з лютого пропозиція валюти істотно перевищувала попит на неї. Користуючись нагодою, Нацбанк з початку року викупив на міжбанківському валютному ринку $1,2 млрд (чистий викуп валюти - купівля мінус продаж). Минулого року за той же період Нацбанк викупив валюти в 2 рази менше - всього $530 млн», - додав Скаршевський.

Довідка УНІАН. Національна валюта України за офіційним курсом НБУ в першому кварталі 2018 року зміцнилася до долара США на 5,4%.

Державний бюджет України на 2018 рік передбачає середньорічний курс гривні близько 29,3 грн/дол. і курс на кінець року – близько 30,1 грн/дол.

Згідно з даними опитування НБУ в першому кварталі 2018 року, більшість представників українського бізнесу прогнозують обмінний курс гривні до долара США в наступні 12 місяців у межах 28-31 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.