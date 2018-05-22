Курси валют від Нацбанку: в середу долар подешевшає, євро подорожчає

Офіційний курс НБУ на 23 травня: 100 USD – 2607.1164 грн; 100 EUR – 3074.8331 грн; 10 RUR – 4.2558 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 23 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2607.1164 (22 травня – 2608.3615)

100 EUR – 3074.8331 (22 травня – 3067.1723)

10 RUR – 4.2558 (22 травня – 4.1712)

У вівторок, 22 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,06/26,09 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, гривня зміцнилася до долара на 2 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,43/30,73 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4190/0,4197 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0718 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 548 угод на суму 383,76 млн дол.