Український роздріб цього року вже наторгував майже на 300 мільярдів

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-квітні зріс на 7%.

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-квітні 2018 року зріс на 7% порівняно з аналогічним періодом 2017 року (у порівнянних цінах) до 283,308 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Напередодні Держстат оприлюднив тільки процентне співвідношення.

Водночас, минулого року Держстат повідомляв, що за січень-квітень 2017 року обіг роздрібної торгівлі становив 226,7 млрд грн. Цей показник на 24,9% менше у порівнянні з даними за 2018 рік.

У відомстві пояснили УНІАН, що порівняння даних відповідних періодів минулого року є некоректним, оскільки в 2018 році враховано індекс цін, також минулий період може уточнюватися за даними квартального звіту.

Згідно з повідомленням, найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс у Вінницькій (на 11,1%- до 7,63 млрд грн), Закарпатській (на 9,2%- до 6,656 млрд грн), Сумській (на 8,9%- до 5,755 млрд грн), Черкаській (на 8,8%- до 6,819 млрд грн) і Чернігівській (на 8,7%- до 5,587 млрд грн) областях.

Найменше зростання роздрібного товарообігу в січні-квітні 2018 року було зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській областях (на 3,3% - до 4,462 млрд грн і на 2,6% - до 5,085 млрд грн відповідно). При цьому зниження не зафіксовано в жодній області.

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, в січні-квітні 2018 року становив 204,149 млрд грн, що на 7% більше показника за січень-квітень 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в 2017 році зріс на 8,8% порівняно з 2016 роком (у порівнянних цінах) до 816,553 млрд грн.