Експерт також підкреслила, що державі досить одного-двох банків, через які вона зможе фінансувати свої цільові програми, в тому числі, соціальні.

Рішення Мінфіну про можливий вихід із статутного капіталу «Приватбанку» і «Укргазбанку» є стратегічно правильним для економіки. Про це заявила засновник і генеральний директор ФК «Леогеймінг Пей» (CEO LeoGaming) Альона Дегрік.

«Управляти комерційними банками — це не функція держави. Державі достатньо одного-двох банків, через які вона зможе фінансувати свої цільові програми, в тому числі, соціальні. Ці функції традиційно були покладені на «Ощадбанк» і «Укрексімбанк». А для тих банків, які стали державними внаслідок відомих причин, необхідно знайти надійного інвестора, бажано, західного», — сказала Дегрік.

Експерт також підкреслила, що націоналізація «Приватбанку» і «Укргазбанку» була вимушеним, але необхідним кроком.

«Держава не мала права допустити паніку на фінансовому ринку. Ви уявляєте собі реакцію економіки, реакцію населення, якщо б збанкрутував «Приватбанк»? Це було б катастрофою! Тому держава не мала альтернативи — вона повинна була взяти на себе порятунок цих банків. І, мушу відзначити, впоралася з цим завданням чудово! Але тепер настав час знайти для цих банків нового ефективного власника», — підкреслила вона.

За повідомленнями українських ЗМІ, 22 травня заступник міністра фінансів Оксана Маркарова заявила, що Мінфін має намір повністю вийти зі статутного капіталу «Приватбанку» і «Укргазбанку». За словами Маркарової, зараз ведуться переговори про входження в капітал «Укргазбанку» «Міжнародної фінансової корпорації». Перших кроків у цьому напрямку Міністерство фінансів очікує вже цього року.