Російський «Сбербанк» зробить четверту спробу продати українську «дочку»

Раніше Нацбанк відмовив білоруському «Паритетбанку» в купівлі української «дочки» «Сбербанку».

Російський «Сбербанк» розраховує, що четверта спроба продажу української «дочки» буде успішною.

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Про це повідомив голова кредитної організації Герман Греф в інтерв'ю телеканалу «Росія 24», передає RNS.

«Україна – це окрема історія, ми вже зробили три спроби продати банк, зараз будемо робити ще й четверту спробу, будемо сподіватися, що на цей раз вона буде успішною», - сказав він.

У середині травня «Сбербанк» повідомив, що докапіталізує українську «дочку» на 8,3 млрд гривень ($317 млн) згідно з регуляторними вимогами Національного Банку України.

Нагадаємо, в березні повідомлялося, що Нацбанк відмовив білоруському «Паритетбанку» в купівлі української «дочки» «Сбербанку».

Довідка УНІАН. Дочірній банк російського державного «Сбербанку» в Україні працює на ринку з 2001 року і є одним із найбільших банків за обсягом активів. У 2017 році банк отримав 132 млн грн прибутку.

До 16 березня 2019 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», діють санкції, що забороняють вивід капіталу на користь материнських структур.

Санкції забороняють вивід капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу фінустанов.