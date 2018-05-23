Міністр фінансів попередив про можливі санкції з боку Євросоюзу: названа причина

Для недопущення цього Данилюк закликав надати йому повноваження щодо підписання конвенції про уникнення подвійного оподаткування до 28 червня.

Європейський Союз може запровадити санкції проти України в разі непідписання до 28 червня з подальшою ратифікацією парламентом багатосторонньої конвенції MLI про усунення подвійного оподаткування.

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Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду в середу.

"Ми повинні до 28 червня підписати багатосторонню конвенцію про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, це так званий MLI. Відповідне рішення було прийнято Кабінетом міністрів ще в грудні минулого року. Я все ще чекаю повноважень, які дадуть мені можливість це підписати. Чому це важливо до 28 червня? Це останній шанс для України приєднатися до цієї угоди. Його ще треба буде ратифікувати. Якщо це не буде зроблено - буде існувати ризик застосування економічних санкцій проти України з боку Європейського Союзу", - сказав він.

Голова Мінфіну закликав надати йому повноваження щодо підписання конвенції.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році приєдналася до Плану Організації економічного співробітництва і розвитку в Європі (ОЕСР) щодо протидії ухиленню від сплати податків – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

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У рамках плану ОЕСР розробила 15 кроків, які охоплюють різні сфери протидії агресивного податкового планування. Серед них: вдосконалення правил трансфертного ціноутворення, запобігання ухилення від сплати податків за допомогою міжнародних договорів, оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній, обмін інформацією. Приєднання України до BEPS означає, що країна зобов'язується імплементувати мінімальний стандарт плану, що включає чотири кроки боротьба з податковими зловживаннями, пов'язаними з використанням спеціальних режимів оподаткування, уникнення зловживань при застосуванні податкових конвенцій, розкриття інформації про використання схем агресивного податкового планування, збільшення ефективності механізмів вирішення спорів щодо застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування між країнами.

Довідка УНІАН. MLI - це конвенція, приєднавшись до якої, країна отримує можливість одночасного внесення змін до деяких або всіх діючих Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. Ця угода є частиною Плану дій BEPS з протидії розмивання податкової бази і виведення прибутку з-під оподаткування.