Платоспроможні банки України збільшили прибуток майже до 11 мільярдів

Доходи банків скоротилися на 5%, витрати - на 8%.

Платоспроможні банки України за січень-квітень 2018 року одержали 10,724 млрд грн прибутку, що на 14% більше за показник за аналогічний період 2017 року на рівні 9,418 млрд грн.

Читайте такожВ НБУ назвали реальну причину банківської кризи

Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи банків скоротилися на 5% - до 59,9 млрд грн, витрати - на 8%, до 49,180 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України завершила 2017 рік зі збитком 24,4 млрд грн у зв'язку зі значними обсягами відрахувань до резервів.