Україна провалила нові переговори з МВФ - ЗМІ

Переговори з представниками МВФ та Венеціанською комісією щодо деталей законопроекту про Антикорупційний суд виявилися безрезультатними.

Відбулися ввечері у вівторок, 22 травня, переговори спікера Верховної Ради Андрія Парубія з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Венеціанською комісією щодо деталей законопроекту про Антикорупційне суді виявилися безрезультатними.

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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела відразу в декількох фракціях парламенту.

За словами співрозмовників, не було вирішено ключове питання, яке вимагало узгодження з міжнародними партнерами, – а саме щодо права вето Ради міжнародних експертів.

Зокрема, як повідомили одразу кілька членів Комітету з питань правової політики, який має зібратися для затвердження домовленостей з міжнародними партнерами, вони не отримували жодних повідомлень про збори комітету або будь-яких рішеннях за підсумками переговорів з МВФ.

21 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики затвердив законопроект про створення Антикорупційного суду для передачі його для розгляду в другому читанні.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) раніше заявив, що ключовими умовами виділення траншу кредиту є прийняття закону про Антикорупційний суд, а також виконання обіцянок щодо приведення цін на газ до ринкового рівня.

Так, 23 грудня 2017 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект Порошенко "Про Антикорупційне суді".

Пізніше Європейський Союз (ЄС) розкритикував президентський законопроект, оскільки він суперечить обіцянкам Києва і рекомендації Венеціанської комісії.

МВФ також розкритикував законопроект, стверджуючи, що окремі його положення не сумісні з зобов'язаннями України за програмою співпраці з Фондом.

Зауваження МВФ стосуються процедури добору суддів, положень закону, спрямованих на гальмування створення Антикорупційного суду, а також щодо юрисдикції суду. Всього в МВФ зробили дев'ять системних зауважень.

Крім того, посол США в Україні Марі Йованович заявила, що після реєстрації законопроекту про Антикорупційне суді у Верховній Раді, його необхідно включити до порядку денного і врахувати рекомендації Венеціанської комісії.

Зазначимо, що посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що Україна має створити Антикорупційний суду до президентських виборів.