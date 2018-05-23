МВФ оприлюднив свою позицію щодо впровадження в Україні податку на виведений капітал

Фонд виступає за збереження затвердженого рівня дефіциту держбюджету при введенні податку на виведений капітал.

Міжнародний валютний фонд виступає за те, що при переході України на модель оподаткування виведеного капіталу повинні бути знайдені компенсатори очікуваних втрат державного бюджету.

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Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків, відповідаючи на питання журналістів про терміни внесення на розгляд парламенту законопроекту про введення податку на виведений капітал.

"У діалозі з нашим кредитором Міжнародним валютним фондом є розуміння... Міжнародний валютний фонд виступає за те, щоб з введенням цієї податкової новації загальний дефіцит бюджету не змінився. Це означає, що повинні бути знайдені компенсатори, тобто безпосередньо це означає скорочення деяких витрат держбюджету", - сказав Шимків.

Він зазначив, що зараз від Мінфіну очікуються розрахунки та пропозиції щодо витрат, які можуть бути зменшені для того, щоб компенсувати втрати і зберегти дефіцит бюджету на рівні, який був узгоджений з МВФ.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року Кабінет міністрів підтримав законопроект про введення податку на виведений капітал, який передбачає оподаткування не прибутку, а дивідендів та прирівняних до них доходів, за ставками 15% та 20% відповідно.

Президент України Петро Порошенко сподівається на введення податку на виведений капітал замість податку на прибуток з 1 січня 2019 року, вважаючи його нетривіальним рішенням для прискорення економічного зростання нашої країни.

Разом з тим, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд виступив проти введення цього податку без компенсації втрат держбюджету.

За оцінками експертів, введення податку на виведений капітал замість існуючого в Україні податку на прибуток у перший рік призведе до втрат бюджетних доходів у розмірі від 1,2% до 1,5% ВВП, що становить від 37 до 47 мільярдів гривень.