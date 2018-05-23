МВФ оприлюднив свою позицію щодо впровадження в Україні податку на виведений капітал
Міжнародний валютний фонд виступає за те, що при переході України на модель оподаткування виведеного капіталу повинні бути знайдені компенсатори очікуваних втрат державного бюджету.
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Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків, відповідаючи на питання журналістів про терміни внесення на розгляд парламенту законопроекту про введення податку на виведений капітал.
"У діалозі з нашим кредитором Міжнародним валютним фондом є розуміння... Міжнародний валютний фонд виступає за те, щоб з введенням цієї податкової новації загальний дефіцит бюджету не змінився. Це означає, що повинні бути знайдені компенсатори, тобто безпосередньо це означає скорочення деяких витрат держбюджету", - сказав Шимків.
Він зазначив, що зараз від Мінфіну очікуються розрахунки та пропозиції щодо витрат, які можуть бути зменшені для того, щоб компенсувати втрати і зберегти дефіцит бюджету на рівні, який був узгоджений з МВФ.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року Кабінет міністрів підтримав законопроект про введення податку на виведений капітал, який передбачає оподаткування не прибутку, а дивідендів та прирівняних до них доходів, за ставками 15% та 20% відповідно.
Президент України Петро Порошенко сподівається на введення податку на виведений капітал замість податку на прибуток з 1 січня 2019 року, вважаючи його нетривіальним рішенням для прискорення економічного зростання нашої країни.
Разом з тим, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд виступив проти введення цього податку без компенсації втрат держбюджету.
За оцінками експертів, введення податку на виведений капітал замість існуючого в Україні податку на прибуток у перший рік призведе до втрат бюджетних доходів у розмірі від 1,2% до 1,5% ВВП, що становить від 37 до 47 мільярдів гривень.