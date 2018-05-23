Курс валют на 24 травня: долар дорожчає, євро дешевшає

Офіційний курс НБУ на 24 травня: 100 USD – 2608,1533 гривні; 100 EUR – 3053,6259 гривні; 10 RUR – 4,2344 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 24 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2608,1533 (23 травня – 2607,1164)

100 EUR – 3053,6259 (23 травня – 3074,8331)

10 RUR – 4,2344 (23 травня – 4,2558)

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Як повідомляв УНІАН, 23 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,07/26,09 гривні/долар.

Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, гривня зміцнилася до долара на 3 копійки.

Котирування гривні відношенню євро встановилися на рівні 30,51/30,53 грн/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4190/0,4197 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0815 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 552 угоди на суму 319,64 мільйона доларів.