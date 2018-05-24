Активи українських банків зросли майже на 13 мільярдів

На початок травня в Україні працювало 82 банки, як і на початок року.

Активи працюючих банків України, без врахування неплатоспроможних фінансових установ, за квітень 2018 року зросли на 12,757 млрд грн, або на 1%, – до 1,309 трлн грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року активи працюючих банків скоротилися на 27,787 млрд грн, або на 2,1%.

Зобов'язання банків зросли на 1,2% в квітні, але при цьому скоротилися на 2% з початку року - до 1,150 трлн грн.

Капітал банків скоротився на 0,4% у квітні та на 2,9% з початку року - до 158,9 млрд грн.

Також повідомляється, що на початок травня в Україні працювало 82 банки, як місяцем раніше і на початок поточного року.

Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України, без врахування неплатоспроможних фінансових установ, за 2017 рік зросли на 80 млрд грн, або на 6,4%, – до 1,336 трлн грн.