Лотерейні оператори «М.С.Л.» і «Патріот» виведені з-під санкцій

До оновленого списку санкцій Ради національної безпеки і оборони потрапили 1748 фізичних і 756 юридичних осіб.

Лотерейні оператори «М.С.Л.» і «Патріот» не увійшли в оновлений список санкцій Ради національної безпеки і оборони.

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Список оприлюднено на сайті Адміністрації президента.

Згідно з документом, під українські санкції потрапили 1748 фізичних осіб і 756 юридичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, лотерея «М.С.Л.» потрапляла до санкіцонного списку тричі з 2015 року. Відносно лотерейного оператора Служба безпеки України проводила розслідування з метою перевірки наявності фактів, які могли б стати підставою для застосування санкцій. За даними лотерейного оператора, власником «М.С.Л.» є кіпрська компанія Evolot.

Лотерейний оператор «Патріот» з 2016 року належить екс-голові правління «Ощадбанку» Олександру Морозову.

Раніше бенефіціарами обох лотерейних операторів були російські резиденти.

У минулорічних санкційних списках РНБО перебувало 1228 фізичних і 468 юридичних осіб.