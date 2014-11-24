У Росії оголосили конкурс на створення нової платіжної системи

Це випливає з опублікованих компанією документів, повідомляють Ведомости.

Підсумки планується підбити 25 грудня 2014 р. Система повинна бути придатною для грошових переказів третім особам без відкриття банківських рахунків, приймання електронних грошей «Ростелекома» і віртуальних платіжних карт. Ще одна вимога - у неї повинна бути доступна мобільна версія у вигляді додатків для iPhone, iPad і мобільних пристроїв під управлінням Android.

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Також відомо, що система «Ростелекома» за умовами конкурсу повинна підтримувати роботу не менше ніж 10 млн електронних гаманців.

Які товари і послуги можна буде оплачувати з її допомогою, «Ростелеком» не уточнює. Поповнювати гаманці і здійснювати платежі через систему можна буде в офісах «Ростелекома», через термінали і банкомати партнерів, з допомогою пластикових карток через інтернет-ресурси «Ростелекома» і іншими способами, заявила його речник Ірина Жаброва. Насамперед компанія розраховує на платежі своїх власних абонентів, але не тільки, додає вона.

«Ростелекому» не знадобиться отримувати додаткові ліцензії - він буде надавати фінансові послуги у співпраці із кредитними організаціями, що мають ліцензії Центробанку, повідомила представник компанії.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що в Росії банки змусять працювати через Національну систему платіжних карт.